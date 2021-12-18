Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu logo tasarımını tamamladı. Doğu ile batının buluşma noktası olarak tasarlanan yeni logo, sosyal medyadan paylaşıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrikli otomobil piyasasında yerini almak üzere tasarımı ve geliştirme çalışmaları süren TOGG'un tanıtım çalışmaları da devam ediyor.

TOGG'un merakla beklenen logo tasarımı da tamamladı.

Turkuaz renginin seçildiği TOGG'da, doğu ile batının buluşma noktası vurgusu dikkat çekti.

YENİ LOGODA BULUŞMA NOKTASI VURGUSU

TOGG'un sosyal medya hesabından açıklanan logonun parantezi andırır bir biçimde olmasının yanında duyuru videosundaki parantez içi terimlerde, "Akıl-Kalp, İnsan-Teknoloji, Doğu-Batı, Birlik-Çokluk, Bilim-Sanat" vurguları yapıldı.

Yerli otomobilin logosu belli oldu VİDEO

TESCİL İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Açıklamada, "TOGG’un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor." denildi.

Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

İLK OTOMOBİL 2022'DE BANTTAN İNECEK

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikasının kurulma çalışmaları devam eden TOGG, logoyla birlikte kurumsal kimliğini de kazandı.

İlk otomobilin 2022 yılında banttan inmesi bekleniyor.