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- Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları, 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle başlanacak.
- AA & Ensonhaber
- 16.07.2020 - 15:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
BAKAN VARANK TARİH VERDİ
Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.
ERDOĞAN DA KATILACAK
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
FABRİKANIN ARAZİSİ GEMLİK'TE
Törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.