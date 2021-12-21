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    Yerli otomobilin yeni logolu hali

    Yerli otomobilin yeni logolu hali

    TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yerli otomobil yeni logosuyla ilk kez görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:28
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    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor.

    Sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayan yerli otomobilin  merakla beklenen logo tasarımı da geçtiğimiz gün tamamladı.

    Turkuaz renginin seçildiği TOGG'da, doğu ile batının buluşma noktası vurgusu dikkat çekmişti.

    YENİ LOGO YERLEŞTİRİLDİ

    2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü.

    TOGG'un sosyal medaya hesabından paylaştığı görüntüler ise şöyle;

    Yerli otomobilin yeni logolu hali #1

    Yerli otomobilin yeni logolu hali #2

    Yerli otomobilin yeni logolu hali #3

    Yerli otomobilin yeni logolu hali #4

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