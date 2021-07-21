Yerli silahlı İHA Kargu'nun ilk ihracatı yapıldı

Silahlı insansız hava aracı Kargu'nun ilk ihracatının yapıldığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından açıklandı.

Savunma sanayisinde yaptığı ciddi yatırımlarla dünyada kendisinden sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli insansız hava aracı Kargu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Tüm dünyada yankı uyandıran silahlı insansız hava aracı Kargu'ya olan talebin ardından, ihracat müjdesi de geldi.

KARGU'NUN İLK İHRACATI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kargu'nun ihracatının yapıldığını açıkladı.

Özellikle keşif yapmanın tehlikeli olduğu bölgelerde kullanılan yerli ve milli Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi olan Kargu, daha önce Libya'da Hafter ile mücadele sırasında kullanıldı.

TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme yeteneklerine sahip olan drone, benzer sınıftaki rakiplerinden çok daha üstün olan teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekti.

'HEDEFİNE OTONOM ŞEKİLDE SALDIRAN İLK İHA'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne sunulan Mart 2021 raporuna göre, Türk yapımı drone, tarihte hedefine otonom şekilde saldıran ilk insansız hava aracı olmuştu.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı Kargu-2, herhangi bir komuta ihtiyaç duymadan, veri tabanında bulunan bilgiler doğrultusunda canlı Hafter hedeflerini algılayıp otonom saldırıyla yok etmişti.