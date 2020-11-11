Yerli ve milli çizgiyi takip edecek 'Yeni Sanat Vakfı' kuruldu

Yerli ve milli çizgiyi takip edecek 'Yeni Sanat Vakfı' kuruldu

Sanatçı, akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarının bir araya geldiği "Yeni Sanat Vakfı" kuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, yönetim kurulunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı 'Yeni Sanat Vakfı' kuruldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın, medeniyetin değerlerini temsil edeceği, bu toprağın sesi olmaya çalışacağı vurgulandı.

"YERLİ VE MİLLİ ÇİZGİ TAKİP EDİLEREK YENİ BİR KÜLTÜR İKLİMİ OLUŞTURULACAKTIR"

Vakfın milletin hayatına kalıcı katkılar yapmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Yeni Sanat Vakfı, yerli ve milli bir çizgi takip edecek, yeni bir kültür iklimi oluşturma gayreti içinde olacaktır. Milli olmak, içimize kapanmak anlamına gelmez. Anadolu, pergelimizin bir ucunu sabitlediğimiz yerdir. Anadolu irfanı ve ortak hafızası, sanat ve düşünce tasavvurumuzun temelini oluşturur. Pergelin diğer ucu farklı kültür ve coğrafyalarla temas halinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YENİ SANAT VAKFI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin kıymetli sanatçı, akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarının bir araya gelmesiyle Yeni Sanat Vakfı kuruldu.

Yeni Sanat Vakfı, medeniyetimizin değerlerini temsil edecek, bu toprağın sesi olmaya çalışacaktır. Vakfın amacı, millet hayatımıza kalıcı katkılar yapmaktır.

Yeni Sanat Vakfı, yerli ve milli bir çizgi takip edecek, yeni bir kültür iklimi oluşturma gayreti içinde olacaktır. Milli olmak, içimize kapanmak anlamına gelmez. Anadolu, pergelimizin bir ucunu sabitlediğimiz yerdir. Anadolu irfanı ve ortak hafızası, sanat ve düşünce tasavvurumuzun temelini oluşturur. Pergelin diğer ucu farklı kültür ve coğrafyalarla temas halinde olacaktır.

Yeni Sanat Vakfı, mesuliyet ve mensubiyet duygusundan doğmuştur.

Yeni Sanat Vakfı, kültür ve sanat davasını milli vazife olarak görenlerin buluşma adresidir. Vakfımız, ortak bir gayretin, müşterek bir derdin adıdır.

Kültür ve sanata katkı, sadece devlet kurumlarından beklenemez. Kişisel çabaların da mutlaka bu katkıya eşlik etmesi gerekir. Yeni Sanat Vakfı, vakıf sözleşmesinde belirtildiği üzere, kadim medeniyetimizden beslenecek, geçmiş ile günümüz yarınlara taşınacaktır.

VAKFIN HEDEFLERİ

Vakfımızın hedefleri kısaca şu şekildedir:

-Yetenekli gençleri tespit etmek, onlara eğitim imkânı sağlamak ve istihdam oluşturmak…

-Kültür-sanat alanında bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak…

-Stratejik önemi yüksek, milli ve özgün olarak öncelik taşıyan kültür-sanat projelerinin üretilmesine yönelik her türlü araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak ve desteklemek…

-Eğitim ve üretim odaklı bir yaklaşımla kültür sanat dünyamıza katkı sağlamak...

Bu hedefler doğrultusunda özgüvenli, bilgili, estetik anlayışı yüksek ve sanat ahlakına sahip bireyler toplumumuza kazandırılacaktır. Bu bireylerin üreteceği eserlerle ulusal ve uluslararası alanda yüksek etki uyandırmak, vizyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır.

Yeni Sanat Vakfı’nın mütevelli heyeti, Türkiye’nin kıymetli sanatçı, akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Yeni Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti

Prof.Dr. İbrahim Kalın: Akademisyen, bürokrat ve diplomat. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve başdanışmanı.

Ahmet Misbah Demircan: Siyasetçi, bürokrat, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, eski Beyoğlu Belediye Başkanı.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü: Akademisyen, tıp doktoru, Kocaeli Üniversitesi rektörü.

Hasan Kaçan: Karikatürist, oyuncu, senarist, film yapımcısı.

Mazhar Alanson: Solist, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar-Fuat-Özkan Grubunun üyesi olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülü sahibi.

Göksel Baktagir: Kanun virtüözü ve bestekâr. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülü sahibi.

İpek Tuzcuoğlu: Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Şafak Tavkul: Ressam, animatör, sanat yönetmeni, eğitmen, yazar, yapımcı.

İbrahim Tenekeci: Şair, Muhit dergisi genel yayın yönetmeni. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülü sahibi.

Serdar Tuncer: Şair, yazar, TV Programcısı

Cevat Olçok: Reklamcı, Siyasi iletişimci, iş insanı.

Hasan Gürsoy: Restoratör, iş insanı

Mehmet Kalyoncu: Mimar, iş insanı

Ayça Aral Sarangi:l Reklamcı, yapımcı

Mustafa Fener: Reklamcı, profesyonel yönetici, yapımcı

Yeni Sanat Vakfı"



