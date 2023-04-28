Yerli ve milli gurur TCG Anadolu, 115 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı Sarayburnu Limanı'na demirlenen, Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 115 bin 607 kişi gördü.

İHA

Uzun yıllardır üretilen yerli ve milli teknolojiler, savunma sanayii alanında tüm dünyada adeta göğüs kabartıyor.

Böylelikle hayata geçirilen projelerle Türkiye, dünyanın tekelini kırıyor.

Bu kapsamda 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi'ni, 10 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

Yerli ve milli eseri yakından görmek isteyenler ise Sarayburnu'na akın ediyor.

7'den 70'e herkes ziyaret ederek büyük bir gurur yaşıyor.

İlk andan itibaren yoğun ilgi gören TCG Anadolu, büyük bir ziyaretçiyi ağırlıyor. Öyle ki, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

115 bini aşkın vatandaş ziyaret etti

Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı.

TCG Anadolu'yu bugün 7 bin 491 kişi ziyaret ederken şimdiye kadar toplamda ise 115 bin 607 kişi gördü.