Yerli ve milli haberleşme cihazı için yeni gelişme! Hayata geçiriliyor… Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı, stratejik öneme sahip olan yerli ve milli haberleşme cihazı için beklenen haberi verdi. Cihazın hayata geçirilmesi için start verildiği belirtildi.

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Türkiye, millilik ve yerlilik payını artırmayı sürdürüyor.

Kendi arabasını, uydusunu ve savunma araçlarını üreten, ilk yolcularını da uzaya gönderen bir ülke konumunda.

Bu kapsamda, yine yerli ve milli bir proje olan haberleşme cihazı üzerinde de duruluyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, Başkanvekili Niyazi Berktaş ve Yönetim Kurulu üyelerinden Erkan Erdem, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ı makamında ziyaret etti.

Hayata geçiriliyor

Ziyarette, Konsey olarak yürütülen çalışmalar istişare edilirken, büyük bir öneme sahip olan haberleşme cihazının üretilmesi de ele alındı.

Beklenen gelişme ise açıklandı ve haberleşme cihazının hayata geçirilmesi için start verildiği belirtildi.

Teknolojilerin millileştirilmesi stratejik önem taşıyor

Toplantıda, Türkiye’nin dünya arenasındaki ekonomik gücünü artırmayı, Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile ekonomik işbirliğini ve dış ticaret hacmini geliştirmeyi görev bildiklerini ve bu yolda milli güvenliği öncelediklerini ifade eden Aydın Erkoç, Konsey olarak projelendirdikleri yerli ve milli haberleşme cihazı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan’a bilgi verdi.

Dünyada savaşların artık teknolojiler üzerinden gerçekleştiğini, bu sebeple teknolojilerin de millileştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Rusya-Ukrayna savaşında starlink uydularının rolünü izledik"

Erkoç söz konusu cihazı geliştirmeye başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği dünyada 5G, 6G ile beraber uydu işinin nereye evirileceğini kestirebilmek çok kolay değil. Gelişen teknolojinin getirileri olduğu gibi özellikle milli güvenlik konusunda ne gibi tehditler oluşturacağı da belli değil. 60 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen starlink uydularına baktığımızda bu ülkelerin çoğunun Afrika ülkeleri olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkeler, kendi milli çıkarlarını önceleyen ülkeler, bu tür yapılara mesafeli yaklaşıyor. Siber güvenliğin önemini ilk sıraya koyuyor. Yakın zamanda Rusya Ukrayna savaşında da starlink uydularının rolünü tüm dünya ile birlikte izledik.

"Türkiye olarak bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahibiz"

Öncelikle dünyada jeopolitik riskler söz konusu olduğunda starlink uyduları bölgedeki uyduları hizmete açıp kapatabiliyor, ihtiyaç olan yerlerde hizmet sağlayıcıları kapatabiliyor. Bu konu, milli güvenliğimiz için stratejik öneme sahip… Biz Türkiye olarak, ortaya çıkabilecek risk ve tehditleri bertaraf edebilecek bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahibiz. Ülkemizin dünya arenasında üst sıralarda yer alması için çalışırken milli güvenliğimizi de koruyacak tedbirleri almak gerektiği bilinciyle bu projeye başladık. Yerli ve milli aracımız TOGG’dan sonra böyle bir projeyi hayata geçirmenin ülkemiz için önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve bununla gurur duyuyoruz.”

"Sistemin başkalarına bırakılmasını tehlikeli buluyoruz"

Bu doğrultuda çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Erkoç, “Kendi uydularımızı kullanmamız gerek. Uydu haberleşme sisteminin başkalarına bırakılmasını tehlikeli buluyoruz. Projemize dost ve kardeş ülkeleri de dahil edebiliriz. Düşük yörünge hizmet sunumunu hep beraber yapabiliriz. Bu uzak ve yapılamayacak bir teknoloji değil. Aynı TOGG’da başardığımız gibi bunu da başaracağız.” dedi.

'Milli mesele olan çalışmaları yakından takip edeceğiz'

Bakan Yardımcısı Sayan ise Bakanlık olarak çalışmaları desteklediklerini belirtti. Sayan, en yakın zamanda konseyi ziyaret edeceğini söyleyerek milli bir mesele olan bu çalışmaları yakından takip edeceklerini ifade etti.