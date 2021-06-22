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    Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 12:43
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    Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı

    Savunma alanında Türkiye, milli ve yerli silahları ile dikkati çekmeye devam ediyor.

    Yerli ve milli silahlar sayesinde dışa bağımlılık gittikçe azalıyor.

    Bu silahlardan biri daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine girdi.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

    "DIŞA BAĞIMLILIK BİTİYOR"

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz.

    Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

    Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı VİDEO

    Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı #1

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