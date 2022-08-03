PMT 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi'nde kalifikasyon süreci tamamlandı. Üst kalibre silahlar klasmanına giren türek için deri üretim süreci başlatıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi sektöründeki atılımı meyvelerini vermeye devam ediyor.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile dünya çapında bir üne kavuşan Türk savunma sanayisinde farklı alanlarda etkin araçlar için başlatılan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda PMT 12.7 MM makineli tüfekte süreç en son adıma kadar geldi.

Yerli ve milli PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti VİDEO

Testleri başarı ile geçti

SSB'den yapılan açıklamaya göre, PMT 12.7 mm makineli tüfeğin kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı.

CANİK M2 QCB Tüfeği; yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde; yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.

Daha dayanıklı ve daha güçlü

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda; Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi, üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı.

Kalifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçildi. Artık kara, hava ve deniz platformlarımızda kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.

"Türkiye'nin 6-7 yıl öncesine kadar tüfeği bile yoktu"

SSB Başkanı İsmail Demir, Samsun ziyaret kapsamında projenin yüklenici firması Samsun Yurt Savunma'nın tesislerini gezerek, projede gelinen aşamayı yerinde inceledi.

PMT 12.7 mm tüfeği CANİK M2 QCB ile atış denemesi yapan Demir, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, "Türkiye'nin 6-7 yıl öncesine kadar tüfeği bile yoktu. Sonrasında piyade tüfeğinin çeşitli kalibrelerini üretmeye başladık. Hatta bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir hale geldik. 12.7 mm makineli tüfeğimiz de çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak şekilde tasarlandı.

Kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanan 12.7 mm makineli tüfeklerimizin seri üretimine geçmiş durumdayız. Seri üretimle beraber güvenlik güçlerimize teslimatlar devam edecek. Bu da güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

PMT 12.7 MM (CANiK M2 QCB)

dünyanın kendini muharebede en çok kanıtlamış ağır makineli tüfeği olan .50 kalibre Makineli Tüfeği, en ileri teknoloji ile yeniden tasarlayıp, iyileştirerek hizmetinize sunmaktadır.

CANiK M2 QCB (Hızlı Değiştirilebilir Namlu), Canik’in üstün ateşli silahlar ailesinin en son üyesidir. Canik M2 QCB, zırhlı ve zırhsız araçlarda, deniz platformlarındave tripod ayaklığı üzerinde piyade tarafından anti-materyal ve anti-personel amaçlarıyla yaygın olarak kullanılan M2 ağır makineli tüfeğin performansı arttırılmış yeni versiyonudur.

Hafif silah, havacılık, roket ve füze alanında tasarlama ve üretme konusundaki bilgi birikiminden faydalanan CANiK, M2 üzerindeki ateşleme mekanizmasının ömrünü iki katına çıkarmayı ve piyasadaki en uzun ömürlü ve en iyi dağılıma sahip namluyu geliştirmeyi başarmıştır.

Silahın çevresel ve ağır şartlarda çalışma performansını da arttırmıştır. Bir diğer göze çarpan gelişme ise, makineli tüfek üzerine çok çeşitli optik ve aydınlatma ekipmanlarını monte edebilme özelliğidir.

Sonuç olarak, Canik M2 QCB, gerçek muharebe ortamlarında test edilmiş ve kendini ispat etmiş klasik bir dizaynın günümüz ve gelecekteki savaş alanlarının gereksinimlerine adapte edilmiş halidir.











