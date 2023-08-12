Yerli ve milli sonda roketinin fırlatma testi başarıyla gerçekleşti Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, roket fırlatmanın peşi sıra gelecek müjdelerin habercisi olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayii başarılarına devam ediyor.

Dünyada kendinden söz ettirdiği projelerine devam eden savunma sanayii bir başarıya daha imza attı.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Roketsan, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi’nden sonda roketi atışı gerçekleştirdi.

Test atışı başarıyla gerçekleştirildi

İğneada’da yeni inşa edilen Test Merkezi’nden yapılan atış, başarıyla sonuçlandı ve Türkiye bir kez daha uzaya erişti.

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

"Ülkemize hayırlı olsun"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı.



Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun.

"Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçekleştirilen başarının "Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi" olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, TürkiyeYüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi…



Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum.

"Çok önemli bir eşik aşıldı"

Çok önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan‘ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim.



İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız.

Sonda roketinin hedefi: 550 Kilometre

Uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, ŞİMŞEK Sonda Roketi ile 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. Roketsan, 2020 yılında 135 kilometre irtifaya ulaşmıştı.

Yeni geliştirilen 100 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip SR-1 Sonda Roketi ile ise bu yıl ilk atışın yapılması ve 300 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyordu. İğneada’dan atılan roketin kaç kilometre irtifaya çıktığı bilgisi henüz belirsizliğini koruyor.

SR-1 Sonda Roketi’nin ardından ise Roketsan, ‘ŞİMŞEK Fırlatma Aracı’ için çalışmalarını sürdürecek.

400 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip olacak ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı ile 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyor. ŞİMŞEK-1’in ardından ise daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı gelecek.