Yerli ve milli tank Altay, 2023'te orduya teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 'yerli ve milli' tank projesi Altay'la ilgili "Altay Tankı'nın 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ardından fabrika işçilerine seslendi.

Yerli ve milli tank Altay'ın teslimat tarihi müjdesini veren Erdoğan,"Yazılımdaki gençlere sordum. En kısa zamanda bitireceklerini söylediler. '2023'ün başına yetiştirmeye var mısınız' dedim. Altay Tankı'nın 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Altay tankının üretimini burada yapmayı planlıyoruz VİDEO

"TESLİM TÖRENİ 2023'TE"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum dedim ne zaman bitiriyoruz bu işi en kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman bunu söyleyin. Dedim ki 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Siz var mısınız? Evet biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ı inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de inşallah gerçekleştirecektir."

"KARADA DESTANLAR YAZACAĞIZ"

"Yeni nesil fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah Altay Tankı'nın da sahada görev yaptığını yakında göreceğiz. İHA ve SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak tankımızla da karada yeni destanlar yazacağız."





İLK YERLİ VE MİLLİ TANK: ALTAY

Yerli muharebe tankı Altay, ülke sınırları içerisinde geliştirilen 3+ nesil bir ana muharebe tankıdır. 2007’de Milli Tank Üretim Projesi kapsamında sürecine başlanılan Altay, adını Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusu’nu komuta eden Fahrettin Altay’dan alıyor.

Üstün silah teknolojileriyle donatılan, yüksek hareket kabiliyetine, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip olan Altay tankının tasarımı, geliştirilmesi, prototipinin üretilmesi, atış kontrol ve komuta haberleşme bilgi sistemleri yerli mühendisler tarafından geliştirildi.

Farklı arazi ve iklim koşullarında en zorlu testlerden başarıyla çıkan Altay’ın üzerinde ana silah olarak 120 mm'lik 55 kalibre top yer alıyor.,Ayrıca tank, mürettabatın farklı kimyasal, radyoaktif ve biyolojik tehditlere karşı korunmasını sağlayan zırhlarla donatıldı.

Türk savunma sanayisinde başarılara imza atacak olan Altay, 2023 yılının ilk aylarında Türk ordusuna teslim edilecek.