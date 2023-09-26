Yerli ve milli Türk silahları bu kez Çin basınında Türk hava savunma silahlarını konu alan bir haber yayınlayan Çin'in ordu gazetesinde Hisar U ve Siper 2 hakkında bilgilere yer verildi.

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Türkiye'nin son dönemde yaptığı savunma sanayisi atılımı başarılı bir üretimi beraberinde getirdi.

Özellikle, dünya çapında kullanıldığı alanlarda kendini ispat eden insansız hava araçları, tüm sektörü yukarıya taşıdı.

Bu kapsamda, Ukrayna-Rusya savaşında fark yaratan Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya çapındaki bu Türk silahı popülaritesini artırdı.

Batı medyasında bol bol analizlere konu olan Türk silahları şimdi de Uzak Doğu medyasına gündem oldu.

Türk savunma araçları Çin medyasında

Çin'in ordu gazetesi, Türkiye'nin hava savunma sistemlerindeki gelişimini ele aldı.

"Türkiye'nin Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi İlk Neticelerini Gösteriyor" başlıklı haberde, yerli ve milli füze sistemleri hakkında bilgi verildi.

Siper ve Hisar'ın özelliklerine yer verildi

Yerli uzun menzilli hava savunma füze sistemi Siper'in savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi hedefleri engellemeyi amaçladığı belirtilen haberde, Siper 1 ile kıyaslandığında Siper 2'de yeni bir aktif radar tarayıcı, yeni bir motor olduğu, genel performansın iyileştirildiği vurgulandı.

Siper'in, Hisar-U uzun menzilli hava savunma füzesi temel alınarak geliştirildiği hatırlatılırken Hisar serisinin güçlü bir hareket kabiliyetine sahip olduğu ve hedef tespitinden füze fırlatılmasına kadar geçen sürenin 4 saniyenin altında olduğu kaydedildi.