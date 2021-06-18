Yeşil kategoride aranan terörist, Mardin'de teslim oldu

Yeşil kategoride aranan terörist, Mardin'de teslim oldu

Yeşil kategoride aranan terörist Özgür Abik, ikna çalışmaları neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli teröristin PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde teslim olan teröristin, 2009 yılında terör örgütüne katıldığı bildirildi.

Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubunun son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekte olduğu bilgisi verildi.

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