Süleyman Soylu, 3 yeni yerli projenin tanıtımını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesi, e-mavi kart ve e-pasaportları tanıttı. Bakan Soylu yeni pasaport, mavi kart ve sürücü belgesinde yapılan değişiklikleri ayrıntılarıyla anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yerli pasaport için son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.

Yeni pasaportlar için tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

Yeşil pasaportta yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı toplantısına katıldı.

Yapılan 3 yeniliği kamuoyuna duyuran Soylu, belgelerdeki değişiklikleri tek tek anlattı.

Soylu, 5 yıl olan yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 10 yıla çıkartıldığını duyurdu.

Yeni belgelerle ilgili ağustosu işaret etti

Bakan Soylu, Yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacağını da açıkladı.

Soylu "Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" dedi.

"Yeni E-sürücü belgesinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır"

Bakan Soylu son olarak, "Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır. 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"Çip krizi yüzünden tedarikçi firmamız sorun yaşadı"

Soylu, ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"3 yeni projeye de kısaca temas etmek isterim. E-pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Söz konusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız.





Göç kartları

Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. İkamet belgelerini de üretiyoruz. İnşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız.





Yeşil pasaport

Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor.





Özgün tasarımlı pasaport

Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası söz konusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak.





"Kendimiz üretmemiz daha öncelikli"

Pasaportumuzu kendimiz üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport."

E-sürücü belgesi

"2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde.

E-Mavi Kart projesi

Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

