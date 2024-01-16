Yeşil Sol Parti Kongresi'nde terör propagandasına 16 gözaltı kararı Hafta sonu olağan kongresini gerçekleştirilen Yeşil Sol Parti Kongresi'nde PKK terör örgütü propagandası yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

PKK terör örgütünün siyasi uzantıları yıllar içinde terörle ilişkili onlarca parti kurdu, onlarca kez de parti ismi değiştirdi.

Son genel seçimlere HDP olarak giren vekiller, açılan kapatma davası sonrası Yeşil Sol Parti çatısı altına girdi.

Son dönemde ise DEM Parti adı altında adeta PKK'nın temsilciliği görevini yerine getiriyorlar.

Kurulan ve adı değiştirilen partiler bir yandan da faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu olağan kongresini gerçekleştirildi.

Bu tür partilerin her kongresinde olduğu gibi bu kongrede de PKK propagandası yapıldı.

16 gözaltı kararı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)