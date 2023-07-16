Yeşil Sol Parti'de isim arayışı: Üç harflilere dönelim Kapatma davası sebebiyle seçimlere 'Yeşil Sol Parti' ile giren HDP'de partinin isminin değiştirilmesi gündeme geldi. Kolay bir kısaltma isteyen partililer, '3 harflilere dönelim' görüşünü savunuyor.

ensonhaber.com

Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle seçimlere 'Yeşil Sol Parti' çatısı altında girdi.

Dava sonuçlanana kadar çalışmaların bu parti çatısı altında sürdürülmesi planlanırken, konuyla ilgili HDP cephesinde formül aranıyor.

İsim değişikliği üzerinde duruluyor

Eylülde kongreye gidecek olan Yeşil Sol Parti'de, yönetimin yanında tüzüğün de değişme durumunun olması görüşülürken bir değişikliğin de isim üzerinde yapılması planlanıyor.

Yapılan görüşmelerde, HDP ve öncülü siyasi partilerin isimlerinde geçen “halk”, “demokrasi” ya da “barış” kavramlarından birinin yeni parti isminde yer alabileceği görüşü hakim.

Kolayca yapılacak kısaltmaya dönülebilir

Kongre öncesinde ise parti tabanından ismin değişmesine dair taleplerin gelmeye başladığı öğrenildi.

Buna göre Yeşil Sol Parti isminin uzunluğu nedeniyle çalışmalarda zorluklara neden olduğunu söyleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

"Üç harflilere dönelim"

Bazı partililer, "BDP" ya da "HDP"de olduğu gibi harf olarak kolay kısaltılabilecek isim bulunmasını istiyor.

Partililer '3 harflilere dönelim' çağrılarını yapmaktan geri durmuyor.