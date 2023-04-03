HDP'den 7 maddelik seçim beyannamesi HDP'nin 14 Mayıs seçimlerine çatısı altında gireceği Yeşil Sol Parti'nin Kürt partilerle kurduğu Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, Diyarbakır'da yaptığı toplantıda seçim beyannamesini duyurdu.

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Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor..

Seçime günler kala, siyasi arenada da hareketli anlar yaşanıyor.

HDP'nin başını çektiği TİP, EMEP, TÖP, EHP ve SMF'nin yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlere gireceğini ilan etmiş, ittifakın bileşenlerinden HDP, TÖP, EHP ve SMF ise Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini duyurmuştu.

7 maddelik seçim beyannamesi

Gelişmenin ardından Yeşil Sol Parti'nin Kürt partilerle kurduğu Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, Diyarbakır'da yaptığı toplantıda seçim beyannamesini duyurdu.

Toplantının açılış konuşmalarını HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yaptı.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz tarafından okunan 7 maddelik beyannamede, Kürt dilinin resmileştirilmesi ve Kürt halkının tanınması için anayasal değişiklik yapılması gerektiğinin vurgulanması dikkat çekti.

Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın aldığı kararlar ise şu şekilde sıralandı;



*Kürt halkının varlığının ve kimliğinin tanınması, yapılacak anayasada yer alması;

*Kürt dilinin anaokulundan, üniversiteye kadar eğitim dili olarak kabul edilmesi ve Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olarak tanınması;

*Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir ortamın yaratılması;

*Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması;

*Kürdistan’da ismi değiştirilen yerleşim birimlerinin, coğrafik ve tarihi yerlerin Kürtçe isimlerinin iade edilmesi;

*Mezarları yok edilen ya da gizlenen tarihi Kürt şahsiyetlerin mezar yerlerinin açıklanması;

*Kürt halkının diğer halklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasını güvence altına alan demokratik, çoğulcu, ademi merkeziyetçi bir anayasanın yapılması için ortak mücadele kararı almıştır.