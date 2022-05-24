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    Yeşil ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 24.05.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 20:20
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    Yeşil ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye bugün yasa boğuldu.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit düştü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda yapılan terör operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

    2 terörist öldürüldü

    Soylu, yeşil ve gri kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Kahraman şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı, kalmayacak"

    Açıklamasında "Başkomutanım tekmil veriyorum: Amanoslar temiz" sözleriyle başlayan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

    Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."

    Yeşil ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Bakanlıktan yapılan açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

    Yeşil ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi #2


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