Yeşil ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye bugün yasa boğuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda yapılan terör operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

2 terörist öldürüldü

Soylu, yeşil ve gri kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Kahraman şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı, kalmayacak"

Açıklamasında "Başkomutanım tekmil veriyorum: Amanoslar temiz" sözleriyle başlayan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."

Bakanlıktan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.