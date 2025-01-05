Yeşil ve gri pasaporta Avrupa'da kısıtlama iddiaları yalanlandı

Haber Merkezi

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 euro ödeme yapacak, ret alanlar AB’ye giremeyecek.” iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Kurum, iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamasında, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 euro ödeme yapacak, ret alanlar AB’ye giremeyecek iddiası doğru değildir." diyen kurumun konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

Avrupa Birliği'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.

"TÜRKİYE LİSTEDE YOK"

ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır.

"ÖN ONAY İDDİASI ASILSIZ"

Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır.

"TÜRK VATANDAŞLARI KAPSAM DIŞI"