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- Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?
Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 11:27
- Güncelleme : 01.03.2021 - 11:28
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası'nın ne zaman kutlanacağı ve önemi araştırma konusu oldu.
Vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN?
Yeşilay Haftası, Yeşilay'ın 5 Mart 1920 tarihinde kurulması nedeniyle mart ayının ilk haftası yani 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu sene Yeşilay Haftası'nın 101. yaşı kutlanacak.
Bu haftada, toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için bilinçlendirme etkinliklerini yapılmaktadır.
YEŞİLAY HAFTASI SAHA ETKİNLİKLERİ YAPILACAK MI?
Yeşilay Haftası etkinlikleri, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. 2021 Yeşilay Haftası'nda da saha etkinlikleri yapılamayacak.