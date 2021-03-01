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Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?

Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? 2021 Yeşilay Haftası saha etkinlikleri yapılacak mı?

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası'nın önemi ve ne zaman kutlandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yeşilay Haftası nedir, ne zaman? Saha etkinlikleri yapılacak mı?