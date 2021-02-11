Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti.. Nur İncegül kimdir, neden öldü?

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Nur İncegül, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Ölüm haberinin duyulmasının ardından birçok kişi İncegül’ün hayatını araştırmaya başladı.

Oyuncu ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Nur İncegül, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

İncegül'ün ölüm haberini Birtanem Candaner, ''Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik'' mesajıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

77 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.



Ölüm haberinin duyulmasının ardından pek çok kişi Nur İncegül'ün kariyerini, hayatını araştırmaya başladı.

Peki Nur İncegül kimdir? İşte, Nur İncegül'ün hayatına dair merak edilenler...

NUR İNCEGÜL KİMDİR?

1944 yılında doğan Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başlamıştır.

Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmlerde rol almıştır.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de bulunmaktadır.



