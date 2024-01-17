Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı Bir dönemin başarılı ismi Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faturalarını ödemek için yardım çağrısında bulundu.

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ensonhaber.com

Türk sinemasına damga vuran oyuncuların şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmazları arası yer alan ve dönemin yıldızları arasında yer alan isimlerden biri de Serpil Örümcer.

'Bayan bacak' lakaplı Örümcer, 1967 yılında güzellik yarışmasında finale adını yazdırdı.

Ardından şöhretin kapıları kendisi için açılmış oldu.

Şarkıcı Berkant'la dünyaevine giren oyuncu, sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"Fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum"

Ancak Serpil Örümcer'in hayatı son yıllarda zorlaştı. Örümcer, maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Videolu paylaşımda, “Ben 70’li yılların sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum; elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu video kısa sürede gündem oldu.