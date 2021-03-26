Yeşilçam'ın Küçük Hanımefendisi: Belgin Doruk kimdir?

Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı, "Küçük Hanımefendi" karakterinin unutulmazı Belgin Doruk, vefatının 26. yılında yad ediliyor.

Türk sinemasının benli güzeli Belgin Doruk, 28 Haziran 1936 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Hasan Doruk ile Refet Hanım'ın çocuğu olarak 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Doruk, Yıldız dergisinin 1952'de İstanbul Film ile düzenlediği yarışmada, genç kızlar arasında birinci seçildi.

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini alan sanatçı, 1952'de ilk filmi, Faruk Kenç'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi" adlı filmde rol aldı.

Sanatçı, 1953'te gerçekleştirilen güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi, "Köroğlu / Türkan Sultan" ve Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, Ayhan Işık ile ilk kez kamera karşısına geçtiği "Öldüren Şehir" adlı yapımda yer aldı.

Ailesinin engellemelerine rağmen Enver Paşa'nın yeğeni, yönetmen Kenç ile 1954'te, henüz 18 yaşındayken evlenen Doruk'un kızı Gül, 1955'te dünyaya geldi. Çift, 5 yıllık evliliğin ardından boşandı.

Neriman Köksal, Kenan Pars, Muzaffer Tema ve Aziz Basmacı ile 1955'te "Ölüm Korkusu", Zeki Müren'le başrolü paylaştığı "Son Beste", 1957'de ise Turan Seyfioğlu ile başrol oynadığı "Çölde Bir İstanbul Kızı" filmlerinde rol aldı. Son Beste sinemada inanılmaz bir ilgi gördü.

"KÜÇÜK HANIMEFENDİ"

Başarılı oyuncu, Nejat Saydam'ın yönettiği, sinemanın unutulmazları arasında yer alan 1961 yapımı "Küçük Hanımefendi" filminde başrolleri Ayhan Işık ve Sadri Alışık ile paylaştı. Film, yılın en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden birisi olup, çok olumlu eleştiriler alınca, aynı kadroyla 1962'de "Küçük Hanım Avrupa'da", "Küçük Hanımın Kısmeti" ve 1970'te "Küçük Hanımın Şoförü" adlı devam filmleri çekildi.

Usta sanatçı Zeki Müren ile de bir dizi sinema filminde rol alan sanatçı, 1959'da "Kırık Plak", 1961'de "Hep O Şarkı", 1962'de "Bahçevan", 1963'te "İstanbul Kaldırımları", 1964'te "Hayat Bazen Tatlıdır" adlı yapımlarda oynadı.

Yönetmen ve senarist Özdemir Birsel ile 1961'de evlenen Doruk, 1964'te çekilen "Duvarların Ötesi" filminde Tanju Gürsu ve Erol Taş ile başrolü paylaştı. Sanatçının oğlu Aydın 1967'de dünyaya geldi.

1950, 1960'lı yılların en beğenilen yapımlarında rol alan başarılı sanatçı, özellikle melodramlar ile duygusal güldürülerin değişmez oyuncularından biri haline geldi.

ZAYIFLAMA HAPLARI HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Başarılı oyuncu, 1969 yapımı "Ayşecik - Yuvanın Bekçileri" filmiyle 1970'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Aldığı kiloları vermek amacıyla kullandığı ilaçların yan etkisi ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle, zor günler geçiren sanatçı, bir süre akıl hastalarının tedavi gördüğü Fransız Lape Hastanesinde yattı.

Belgin Doruk, yaşadığı sağlık sorunlarına 1970'li yılların başında eşinin iflası eklenince, ekonomik olarak da sarsıldı, evindeki eşyalar haczedildi.

Kariyeri boyunca Ayhan Işık ve Zeki Müren dışında Göksel Arsoy, Eşref Kolçak, Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, İzzet Günay ile başrolleri paylaşan usta oyuncu, 1972'de son filmi "Gecekondu Rüzgarı"nda rol aldı.

Cumhuriyet gazetesinde 1972'de yayımlanan haberde sanatçının Ortaköy Şifa Yurdu’nda tedavi gördüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kilosuyla beraber sinirlerin de erimeye başlaması, Belgin Doruk üzerinde garip alışkanlıklar yaratıyor, şüpheci, kuşkulu, sabit fikirli bir hasta haline getiriyordu. Saplantılara kapılıyor, uyuyamıyor, saatlerce okuyor ve eski Türk kumaş desenleri çiziyordu. Günde ancak iki saat gözlerini kapayabilen sanatçı, kimseyle konuşmak istemiyor, eşine, çocuklarına karşı düzenli bir tutumu da görülmüyordu.

Önce Dr. Faruk Bayülken'in başlattığı tedavi düzenini, sonradan psikanalist ve sinir hastalıkları mütehassısı Dr. Kemal Keskinel sürdürmeye başlamıştı. Birkaç testten sonra zayıflatma haplarını yasaklatan doktor, hastasını, kesin dinlenme zorunluğunda olduğu için hastaneye yatırıyordu.

İşte haziran başında Ortaköy Şifa Yurdu’nda tedaviye alınan Belgin Doruk'ta kısa sürede rahatlık haline dönüş başlamış, bazı sözcükleri hatırlayamaz hali, ağır konuşma düzeninde düzelmeye yüz tutmuştu."





SİNEMAYI BIRAKTI

Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" dediği sanatçı, 1975'te sinemayı bıraktığını açıkladı.

36 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Sadri Alışık'ın vefatından bir hafta sonra 26 Mart 1995'te hayata veda etti. Doruk'un cenazesi, Şişli Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.