Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu kimdir? Sezer İnanoğlu kaç yaşında? Yeşilçam Sezercik son hali..

Yeşilçam sinemasında Sezercik karakteriyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Sezercik'in son hali..

Yeşilçam filmlerinin oyuncularının son halleri zaman zaman merak ediliyor.

Oynadığı "Sezercik" rolü ile ünlenen İnanoğlu, bir dönemin çocuk yıldızlarındandı ancak ilerleyen yaşlarında oyunculuğu bıraktı ve babasından kalan yapım şirketinin başına geçti.

Sevenleri tarafından gündeme taşınan Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, ne yapıyor merak ediliyor. İşte Sezercik'in son hali ve hakkında merak edilenler..

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir.

KAMERA ARKASINA GEÇTİ

Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

CEZAEVİNE GİRDİ

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007’de Yedikule’de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile’de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik’i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı.

KIZI AĞMA OLARAK DOĞDU

Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. 2009 yılında gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları oldu.

EŞİ İNTİHAR ETTİ

Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

YENİDEN EVLENDİ

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe’nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti.

Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.

SEZERCİK'İN SON HALİ

SEZER İNANOĞLU FİLMLERİ