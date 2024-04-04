Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, taburcu oldu

Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır'dan iyi haber geldi.
74 yaşındaki oyuncunun, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.
İnanır, bugün hastaneden taburcu edildi.
İnme geçirdi
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası sevenlerini korkutan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, 24 Mart'ta hastaneye kaldırıldı.
Beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınan İnanır, tedbir amaçlı entübe edildi.
1 hafta yoğun bakımda kaldı
Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen Kadir İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarıldı.
Durumu iyiye gitti
Ardından servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren sanatçının durumu günden güne iyiye gitmeye başladı.
Şimdilerde evinde istirahete çekilen oyuncunun rehabilitasyon süreci devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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