Haberler



Gündem



Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, taburcu oldu

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, taburcu oldu Sanatçı Kadir İnanır 27 Mart'tan bu yana tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden tabur edildi. İnanır2ın rehabilitasyon süreci devam edecek.