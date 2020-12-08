Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin, binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarihe kadar Kartal Belediyesi’nde görev yapan imar müdürü, mıntıka mühendisi ve şefinin de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KAÇAK 2 KAT TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın ruhsatının 7 kat üzerinden alındığı, ancak ruhsata aykırı olarak binaya 2 kaçak kat ilave edildiği, ayrıca yapı iznine aykırı olarak binanın her katının 41 metrekare daha büyük inşa edildiği, ruhsat eki onaylı projede binanın taban alanının 115,50 metrekare olarak göründüğü, ancak binanın 156,51 metrekare olarak yapıldığı yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan hava fotoğraflarına göre binaya yapılan kaçak 2 katın 1995 yılında tamamlandığı kaydedilen iddianamede, kaçak katlarda bulunan dairelere 29 Mayıs 1995'te elektrik, 13 Haziran 1996'da ise su aboneliği verildiği, binaya yapı izni alınmasına rağmen iskan olarak adlandırılan kullanım izninin ise hiç alınmadığı ifade edildi.

Bir kısmının imar müdürü, bir kısmının da mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan sanıkların, yapı iznine aykırı olarak yapılan binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemedikleri gerekçesiyle olayda kusurlu oldukları da vurgulandı.

Kartal'da çöken binada kullanılan deniz kabukları

GEREKLİ DENETİMLER ZAMANINDA YAPILMADI

İnşaatlara yapı izni verilmesi, binaların ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığının denetlenmesi, ruhsatsız veya ruhsata aykırı binaların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması görevinin de İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ilgili belediye başkanlıklarına ait olduğu vurgulandı. Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın da imar yapı izninin verilmesine rağmen ruhsata aykırı olarak yapıldığı belirtilen iddianamede, ancak binanın hiçbir şekilde denetlenmediği, denetim ve kontrollerinin zamanında ve yerinde yapılmadığı kaydedildi.

İnşaat bittikten sonra da belediyenin kontrol ve denetleme görevinin devam ettiği, buna rağmen mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan sanıkların bu görevlerini yerine getirmediği, bu şüphelilerin amiri konumunda olan imar müdürlerinin de gözetim ve denetim yükümlülüklerini yapmadıkları bilgisi verildi.

Sanıkların görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri halinde ruhsata aykırı yapılan binanın mühürlenmesi ve kat eklentilerinin ortadan kaldırılması gerektiği anlatılan iddianamede, bu nedenle Yeşilyurt Apartmanı'nın diğer etkenlerin de birleşimi ile yıkıldığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bu kapsamda, binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesi'nde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kartal'da çöken bina havadan görüntülendi