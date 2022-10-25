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    Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara, hapis cezası geliyor

    TBMM Adalet Komisyonu'nda, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi.
    • 25.10.2022 - 23:10
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    Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara, hapis cezası geliyor

    TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

    Komisyonda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

    Kabul edilen teklifle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önüne geçilirken, belirlenen kurallara uymayanlara cezalar öngörülüyor.

    2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

    Bu çerçevede; Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS) müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cazasıyla yargılanacak.

    50 milyon liraya kadar teminat alınacak

    Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

    Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

    Tesis kurma zorunluluğu

    Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğunun getirildiği düzenleme ile; aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

    DHA'nın haberine göre, makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

     

     


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