Yetkisiz çakar takana psikolojik test yapılacak

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Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına yönelik yaptırımlar artırıldı.

Yeni düzenlemeyle bu cihazları izinsiz kullanan sürücülere 96.000 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

ÇAKARLI ARAÇ DÜZENLEMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

İhlalin tekrarı halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca bu kez sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yasa değişikliğinde önemli bir ayrıntı da yer aldı.

Bu yaptırımların yanı sıra ihlali tekrar eden sürücüler, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilecek.

SÜRÜCÜLERE PSİKOLOJİK TEST UYGULANACAK

Psikolojik uygunluğu onaylanan sürücüler, cezanın tamamı tahsil edildikten sonra ehliyetlerini geri alabilecek.

Yasa maddesinde şöyle denildi:

"Altmış gün süre ile sürücü belgesi geri alınanların sürücü belgeleri psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması halinde iade edilir. Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgeleri bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilir.”

KİMLER ARACINA ÇAKAR TAKABİLİR?

Yönetmeliklerde, çakarlı araçlar için, "Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolü’nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek" tanımı yapılıyor.

Yönetmeliğe göre, bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak.

Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak.

SÜREKLİ KULLANIMI YASAK

Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Yönetmeliklerde, "Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit / görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek." deniliyor.