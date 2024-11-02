Yetkisiz çakarlı araç kullananlar için yeni düzenleme: 150 bin TL ceza geliyor

AA

Yetkisiz çakarlı araç kullanımı trafikte en çok şikayet edilen konuların başında geliyor.

Özellikle büyükşehirlerdeki yoğun trafikte kafasına göre aracına çakar takıp, kendilerini görevli gibi göstererek emniyet şeridine girenler, sivil araçlardan yol isteyenler sık sık gündeme geliyor.

Bu alanda polis ekipleri etkin denetim yapsalar da cezaların caydırıcı olmaması sorunun önünü alamıyor.

Bu kapsamda yeni yasal düzenleme geliyor.

Buna göre AK Parti, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAYA HAPİS CEZASI

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINA 150 BİN TL CEZA

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak.

Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ENSONHABER'İN ROLÜ

Ensonhaber, Ankara'da konu üzerindeki çalışmaları ve kulisleri dün okuyucularına aktarmıştı.

Manşetleriyle bu kronikleşen sorunu gündemde tuan Ensonhaber, caydırıcı cezalar için hazırlık yapıldığını duyurmuştu.