YHT, Marmaray ve Başkentray’a düzenleme

TCDD, YHT ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferlerinin, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tam kapanma süresinin sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren uygulanacak tren seferleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Buna göre; YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet vererek günde toplam 22 sefer yapacak.

YHT BAĞLANTILI KOMBİNE TAŞIMACILIK

Tren biletlerinin temini sırasında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak.

YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY

Bölgesel trenler ise kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Başkentray da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

BÖLGESEL TREN SEFERLERİNE ARA VERİLMİŞTİ

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs'ta YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.