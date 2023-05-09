YHT seferlere başladığı günden itibaren 28 bin 888 yolcu taşıdı Türkiye’nin mega projeleri arasında gösterilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), açıldığı günden itibaren Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı.

İHA

Türkiye'nin ulaşımda vizyon projelerine biri daha eklendi.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açıldı.

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 27 Nisan tarihinde hizmete giren Yüksek Hızlı Tren hattının toplamda 28 bin 888 yolcuyu taşıdığını açıklandı.

Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saat 35 dakikaya düşüren dev hizmette vatandaşlar yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

"Bir zamanlar bu hayaldi"

Ankara’dan Sivas’a ailesiyle birlikte gezmeye gelen Orhan Zenginer, bir zamanlar Ankara ile Sivas arasının bu kadar kısa sürede gelinmesinin bir hayal olduğundan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

Şimdi Ankara’dan geldik Yüksek Hızlı Trenle. Gerçekten mükemmel, bir zamanlar bu hayaldi. Sivas-Ankara arasını 2 saat 30 dakikada gelebilmek tamamen bir hayaldi. Önceden trenle 8 ila 9 saat sürüyordu, otobüsle de 5 ila 6 saatin altında gelemiyordun. Yapanlardan Allah razı olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben ilk gün acele edip elimi çabuk tuttum, ücretsiz olduğu için biraz zor oldu ama aldım. Bir haftada 28 bin yolcu büyük bir rakam, talep bayağı fazla. Ülkemiz bu tarz ulaşım araçlarına aç ve ulaşım çok önemli. Bu tarz yoğunluk olacağı belliydi ve bu bizi mutlu ediyor. Çünkü milletimiz Yüksek Hızlı Treni bekliyordu.

"Sivas hattının açıldığını da duyunca geldim"

Ankara’dan Sivas’a müzeleri gezmek için arkadaşlarıyla gelen Eda Nur Mumcu ise şöyle konuştu: