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    YHT seferleri perşembe günü başlıyor

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, YHT ile ilgili "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2020 - 15:58
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    YHT seferleri perşembe günü başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.

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