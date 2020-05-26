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YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, YHT ile ilgili "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.
- Haber Merkezi
- 26.05.2020 - 15:58
Koronavirüs nedeniyle ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.
Ayrıntılar gelecek...