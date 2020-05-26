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YHT seferleri perşembe günü başlıyor

YHT seferleri perşembe günü başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, YHT ile ilgili "İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında olacak" açıklaması yaptı.