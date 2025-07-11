Yiğit Bulut'tan acı haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanserle mücadele ediyordu.

Bulut'tan acı haber geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Yiğit Bulut, hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

Yiğit Bulut'un vefat haberini paylaşan Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ÖMER ÇELİK'TEN DE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

YİĞİT BULUT HAKKINDA

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, orta eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

Ardından da Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptı.

Birçok kanalda ekonomi yorumculuğu ve gazetelerde de köşe yazarlığı yapan Yiğit Bulut, finans programlarının da yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2009'da Habertürk TV'de "Sansürsüz" adlı tartışma programını başlattı.

2010'da Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders de veren Yiğit Bulut, medya kariyerinin ardından 2013'te Başbakanlık, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.