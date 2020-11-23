Yiğit Bulut ile Şenol Güneş arasında gerilim yükseldi

Türkiye'nin Macaristan'a yenilmesinin ardından TFF'yi sert sözlerle eleştiren Yiğit Bulut'a Şenol Güneş'ten cevap geldi.

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında kötü bir futbol ortaya koyması ve sahadan mağlubiyetle ayrılmasının ardından başlayan tartışmalara, Yiğit Bulut da katılmıştı.

"YAŞANAN ŞIMARIK HAYATLAR"

TFF'yi açık bir şekilde hedef alan Yiğit Bulut, "Büyük Türk Milleti'nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı! Futbol Federasyonu bu ülkeye, bu bayrağı, büyük Türk Milleti'ni yakışmıyor! Milyonluk transferler. Yaşanan şımarık hayatlar.

"VERGİSİ KAÇIRILAN TRANSFER PARALARI"

Vergisi kaçırılan transfer paraları. Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler. Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri." ifadelerini kullandı.

Bu sözler TFF'de büyük yankı uyandırdı.

Yiğit Bulut'un bu sözlerine cevap A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten geldi.

"EKONOMİYİ BATIRMIŞ ADAM..."

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz!" şeklinde konuştu.