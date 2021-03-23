Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalardaki dalgalanmaların çok kısa bir süre sonra normalleşeceğini belirterek, Türkiye'nin çok ciddi bir spekülatif saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan sürpriz görev değişikliği sonrası dün geceden itibaren iç piyasalarda manipülasyonlar başladı.

Döviz kuru ve borsalarda yaşanan dalgalanmalar sonucu Türkiye'de spekülasyon yaparak panik havası oluşturan kesimler oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut da bu manipülasyonların perde arkasını, Habertürk canlı yayınında anlattı.

Bulut, piyasalarda çok ciddi bir spekülatif saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

SÖYLENENLER YALAN...

"Çok ciddi spekülasyon yapılıyor. Özellikle Türkiye için kriz senaryoları çiziliyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası Başkanı'ndan aldığım son bilgiler doğrultusunda söylüyorum, asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak. Söylenenler yalandır. Serbest piyasa şartları neyi gerektiriyorsa, dünyayla entegre, bankalarla entegre adımlar atılmaya devam edilecek.

ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA NORMALLEŞECEK...

Türkiye'de şirketler mi battı pazar akşamı itibarıyla, pazartesi günü Türkiye'deki şirketlerin değeri mi düştü. Ama spekülatif bir saldırı var. Ciddi anlamda piyasa değerlerinde aşağıya doğru bir hareketlenme var. Bu da geçicidir. Bu dalgalanma da mutlaka oturacak. Buradan artık piyasaya daha fazla ekmek çıkmaz, her şey normalleşecek çok kısa bir süre içerisinde."





Yiğit Bulut: Piyasadaki bu hareketlilik geçici VİDEO



