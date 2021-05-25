Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan Galatasaray başkan adayı olacak mı?

Yiğit Şardan, Galatasaray Kulübü’nün 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olacağı iddia edilmesiyle gündeme geldi. Peki, Yiğit Şardan kimdir?

Sarı-kırmızılı takımda mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in başkan adayı olmayacağını duyurmasının ardından Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adayı olduklarını duyurmuştu.

Bu isimlerin arasına yeni bir ismin aday olacağı beliritldi. Yoğun talebi karşılıksız bırakmayan Yiğit Şardan, Abdürrahim Albayrak ile de bir görüşme yaptı.

Ajansspor'un haberine göre ekibini hazırlayan Albayrak, Yiğit Şardan’a birinci adamlık teklifiyle gitti. Şardan’ın gelen büyük teveccühler üzerine ikna edildiği ileri sürüldü.

Abdürrahim Albayrak'ı da listesine almayı planlayan Yiğit Şardan'ın kısa süre içerisinde resmi olarak başvurusunu yapması bekleniyor.

İddiaların ardından, Yiğit Şardan'ın hayatı hakkında bilgiler merka edildi. Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Yiğit Şardan kimdir? İşte Yiğit Şardan'ın biyografisi...

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Şardan, ilkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde okumuştur.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak olmuş ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürmektedir.

1992-1993 yıllarında ATV'nin kuruluşunu gerçekleştiren Yiğit Şardan, daha sonra Güzel Sanatlar grubuna murahhas aza olarak geri dönmüştür.

2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağıdır.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen F1 Komitesi kurucu üyesi olan Şardan, 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yapmıştır.

YİĞİT ŞARDAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Abdürrahim Albayrak

Yusuf Günay

Dinçer Azaphan

Levent Karadeniz

Dinçer Acar

Ömer Cansever

Mahmut Recevik