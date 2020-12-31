Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?

Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?

Milli piyango yılbaşı çekilişi için büyük ikramiye hayali kuranlar geri sayıma başladı. Henüz bilet almayanlar ise, bilet satışı kaça kadar sorusunun yanıtını arıyor.

Yeni yılın bir geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi her yıl vatandaşın hayallerini süslüyor.

Bilet almak isteyenler, yılbaşı biletlerinin ne zaman, saat kaça kadar satıldığını öğrenmek istiyor.

1 Aralık 2020 Perşembe günkü Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira..

Peki Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? | Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilir? İşte ayrıntılar...

YILBAŞI BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR?

Bilet alan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladılar.

Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak.

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.

Bu nedenle 31 Aralık Perşembe saat 14.00'dan sonra yılbaşı bileti satışı gerçekleştirilemeyecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV’den canlı olarak takip edilebilecek. Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi ise Kanal D'den naklen izlenebilecek.

Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:

Milli Piyango tam bilet 100 TL,

Milli Piyango yarım bilet 50 TL,

Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL