Yılbaşı çiçeği kokina nedir? Kokina çiçeği ne anlama gelir?

Yeni yıl yaklaşırken sokaklarda mutlaka rastlanılan "Kokina" çiçeği, her sene evleri süslemeye devam ediyor. Kırmızı ve yeşili buluşturan kokina çiçeği neden yılbaşında çıkar, kokina ne anlama gelir..

Yılbaşı zamanlarının sembolü haline gelen kokina çiçeği meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sokakları ve masaları süsleyen kokina yeni yıl ruhunu yansıtan renkleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Peki kokina nedir, nerede yetişir, kokina neden yılbaşı çiçeğidir, işte merak edilen bilgiler..

KOKİNA NEDİR?

Kokina, Rumca kırmızı anlamına gelen “kokino” kelimesinden geliyor. Çiçekçilerin Rumlardan öğrendiği bir teknikle iki ayrı çiçek birleştirilerek yılbaşı çiçekleri elde ediliyor. Yeşil kısmı yani gövdesi ayrı, kırmızı meyveleri ayrı toplanıyor ve daha sonra birleştiriliyor.

Yeşil bitkinin Latince ismi “Ruscus aculeatus”, İngilizler ona “Butcher’s Broom” diyorlar. Türkiye'de ise “Tavşanmemesi” olarak biliniyor. Yeşil bitkinin anavatanı Asya - Avrupa bölgesi ancak Kuzey Afrika’nın bazı bölümlerinde de rastlanıyor. İstanbul civarındaki ormanlarda da bolca yetişiyor.

Kırmızı olan bitki ise “Anadolu Saparnası” ya da “Dikenucu” olarak biliniyor. Latince ismi ise “Smilax excelsa”…

Neredeyse tüm dünyada yetişen bu sarmaşık bitki Türkiye’de özellikle Karadeniz’de çok görülüyor ve boyları 4 metreye kadar uzayabiliyor. Sonbahar ayında meyve veren bitkinin meyveleri önce kırmızıya sonra siyaha dönüşüyor. Bahar aylarında toplanan uç kısımlarından da yemek yapılıyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ EFSANELERİ

Öncelikle kokinanın şans getirdiğine inanılıyor. Bunun haricinde de eğer bir sonraki yılbaşına kadar yeşil tutmayı başarırsanız ev sahibi olacağınıza inanılıyor.

İngilizlerin “Butcher’s Broom” kelimesi “kasabın süpürgesi” anlamına geliyor. Bunun çıkışı ise çok eskiden kasapların topladıkları bu bitkiyi et kesme tahtalarını temizlemek için kullanmalarına dayanıyor.

Günümüzde yapılan araştırmalar bitkinin aynı zamanda anti bakteriyel bileşenler içerdiğini göstermiş. Yani kasapların temizlik amacıyla kullandıkları bitkiler aynı zamanda anti bakteriyel temizliğe de yarıyor.