Yılbaşı gecesi için Tarkan'a rekor ücret

Tarkan’ın yılbaşında Mısır’da vereceği konser için 1 milyon euro alacağı öğrenilirken, konseri izlemenin bedelinin ise 2 bin euro olacağı öğrenildi.

Yılbaşı yaklaşırken, sanatçıların sahne alacağı programlar ve kazanacakları ücretler ortaya çıkmaya başladı.

Bunların başında ise ne kadar kazanacağı merak edilen Tarkan geliyor.

TARKAN'IN YILBAŞI PROGRAMI BELLİ OLDU

Habertürk yazarı Esin Övet de Tarkan’ın yılbaşında vereceği konser ile ilgili detayları açıkladı.

MISIR'DA SAHNE ALACAK

Övet, Tarkan'ın bu yılbaşında Mısır'da bulunan Rixos Premium Seagate'de sahne alacağını duyurdu.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Tarkan'ın bu konser için 1 milyon euro kazanacağı aktarılırken, konseri izlemenin bedelinin de 2 bin euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA'DAN ÖZEL JETLE MISIR'A GEÇECEK

Son olarak koronavirüs salgınının başında Almanya'ya yerleşen Tarkan'ın, özel jetle Mısır'a geçeceği ve konserle ilgili her detayı kendisinin hazırladığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Tarkan'ın, Mısır'da sahne alacak ilk Türk sanatçı olduğu da öğrenildi.