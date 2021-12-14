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    Yılbaşı gecesi için Tarkan'a rekor ücret

    Tarkan’ın yılbaşında Mısır’da vereceği konser için 1 milyon euro alacağı öğrenilirken, konseri izlemenin bedelinin ise 2 bin euro olacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:04
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    Yılbaşı gecesi için Tarkan'a rekor ücret

    Yılbaşı yaklaşırken, sanatçıların sahne alacağı programlar ve kazanacakları ücretler ortaya çıkmaya başladı.

    Bunların başında ise ne kadar kazanacağı merak edilen Tarkan geliyor.

    TARKAN'IN YILBAŞI PROGRAMI BELLİ OLDU

    Habertürk yazarı Esin Övet de Tarkan’ın yılbaşında vereceği konser ile ilgili detayları açıkladı.

    MISIR'DA SAHNE ALACAK

    Övet, Tarkan'ın bu yılbaşında Mısır'da bulunan Rixos Premium Seagate'de sahne alacağını duyurdu.

    Yılbaşı gecesi için Tarkan a rekor ücret #1

    1 MİLYON EURO KAZANACAK

    Tarkan'ın bu konser için 1 milyon euro kazanacağı aktarılırken, konseri izlemenin bedelinin de 2 bin euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

    ALMANYA'DAN ÖZEL JETLE MISIR'A GEÇECEK

    Son olarak koronavirüs salgınının başında Almanya'ya yerleşen Tarkan'ın, özel jetle Mısır'a geçeceği ve konserle ilgili her detayı kendisinin hazırladığı gelen bilgiler arasında.

    Öte yandan Tarkan'ın, Mısır'da sahne alacak ilk Türk sanatçı olduğu da öğrenildi.

    Yılbaşı gecesi için Tarkan a rekor ücret #2

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