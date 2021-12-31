Yılbaşı genelgesi yayınlandı! 31 Aralık-1 Ocak yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşı genelgesi yayınlandı! 31 Aralık-1 Ocak yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Peki 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Omicron varyantının yayılması ile birlikte koronavirüs vakaları yeniden artışa geçerek 40 bini gördü. Bu durum gözleri yılbaşında alınacak yasak ve kısıtlamalara çevirdi.

Geçtiğimiz yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Geçen seneyi evlerinde karşılayan milyonlar, bu sene nasıl bir uygulama izleneceğini merak ediyor.

Bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt aranırken İçişleri Bakanlığı, yılbaşında alınacak tedbir ve uygulanacak yasaklara ilişkin bir genelge yayınladı.

Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl aşılanma oranını yüksek olması, hatta birçok ilde yüzde 75'in üzerine çıkılmasıyla bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyordu.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ''Yılbaşı Tedbirleri'' konulu genelge yayınladı.

Yılbaşı genelgesinde, 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerinde "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı" hakkında herhangi bir madde bulunmuyor. Dolayısıyla 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YILBAŞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

Öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

Tüm il valileri, kaymakamlar, il/ilçe emniyet müdürleri, il/ilçe jandarma komutanları görev yaptıkları il/ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık GAMER merkezinde Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevine sürdürecek.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30.12.2021 günü saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8.164 trafik, 63.871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.