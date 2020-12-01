Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı? Yılbaşında sokağa çıkmak yasak mı?

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı? Yılbaşında sokağa çıkmak yasak mı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2020 yılını pandemi nedeniyle evde geçiren vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşı kutlamak yasak mı sorularını araştırmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yıl kutlamaları bu yıl diğer yıllardan farklı geçecek.

Sokağa çıkma ve mekan yasakları ile birlikte genişleyen kısıtlamalar kapsamında yılbaşını kutlamanın yasak olup olmayacağı merak ediliyor.

Vaka sayılarındaki artış ve yeni açıklanan sıkı tedbirler ile birlikte evlerde gün, yılbaşı, doğum günü kutlamaları hakkında kararlar da açıklandı.

Yılbaşı hangi güne denk geliyor, yeni yıl kutlamak yasaklandı mı, işte detaylar..

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılının bitişi ve 2021 yılının gelişiyle birlikte heyecanla beklenen yeni yıl 31 Aralık Perşembe günü 00.00'da kutlanacak.

YILBAŞI KUTLAMALARI YASAKLANDI MI?

Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir."





YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Kabine Kurulu toplantısı sonrasında açıklanan kararlar ile birlikte hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta içi günlerini de kapsayacak hale getirildi.

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada " Yılbaşı gecesi de kısıtlamay dahil ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir." dedi.

Bu nedenle Perşembe gecesine denk gelen yeni yıl günü, salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak.