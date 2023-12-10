Yılbaşı hazırlıkları başladı! Uludağ'da konaklama bedeli dudak uçuklattı

Yeni yıla sayılı günler kaldı.
Birçok vatandaş planlar yaparken, turizmciler de hazırlıklara başladı.
Bunların başında ise kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yer alıyor.
Yüzde 50'si doldu
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldüğü bölgeye yerli ve yabancı turist yoğun ilgi gösteriyor.
Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaştı.
Gecelik konaklama bedeli 10 bin TL
Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı.
Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor.
Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor.
İlk kez kayak yapacak tatilciler özel ders almak isterse ders ücreti 2 bin liradan başlarken, gruplara özel indirimler sunuluyor.
Kayak yapmanın bedeli 5 bin lira
Kayak yapmak isteyen çocuklu aileler ise 4 yaşını doldurmuş çocuklarına özel ders aldırabiliyor.
Konaklamanın yanında kayak yapmanın maliyeti ortalama kişi başı 4 bin ila 5 bin lira arasında seyrediyor.
Ünlülerin yılbaşı tarifeleri
Tarkan: 25 Milyon TL
Kenan Doğulu: 10 Milyon TL
Ajda Pekkan: 6 milyon TL
Kenan Doğulu: 5 milyon TL
Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL
Sıla: 4 milyon TL
Edis: 4 milyon TL
Hadise: 4 milyon TL
Sertab: Erener 4 milyon TL
Gülşen: 3,5 milyon TL
Murat Boz: 3,5 milyon TL
Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL
Melike Şahin: 2,5 milyon TL
Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL
Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL
Teoman: 2,2 milyon TLHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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