Yılbaşı hazırlıkları başladı! Uludağ'da konaklama bedeli dudak uçuklattı Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı tatili için otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 50'ye ulaştı. Tatilciler bir gecelik konaklamaya 10 bin TL ödeyecek.

İHA

Yeni yıla sayılı günler kaldı.

Birçok vatandaş planlar yaparken, turizmciler de hazırlıklara başladı.

Bunların başında ise kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yer alıyor.

Yüzde 50'si doldu

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldüğü bölgeye yerli ve yabancı turist yoğun ilgi gösteriyor.

Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaştı.

Gecelik konaklama bedeli 10 bin TL

Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı.

Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor.

Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor.

İlk kez kayak yapacak tatilciler özel ders almak isterse ders ücreti 2 bin liradan başlarken, gruplara özel indirimler sunuluyor.

Kayak yapmanın bedeli 5 bin lira

Kayak yapmak isteyen çocuklu aileler ise 4 yaşını doldurmuş çocuklarına özel ders aldırabiliyor.

Konaklamanın yanında kayak yapmanın maliyeti ortalama kişi başı 4 bin ila 5 bin lira arasında seyrediyor.

Ünlülerin yılbaşı tarifeleri

Tarkan: 25 Milyon TL

Kenan Doğulu: 10 Milyon TL

Ajda Pekkan: 6 milyon TL

Kenan Doğulu: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL

Sıla: 4 milyon TL

Edis: 4 milyon TL

Hadise: 4 milyon TL

Sertab: Erener 4 milyon TL

Gülşen: 3,5 milyon TL

Murat Boz: 3,5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL

Melike Şahin: 2,5 milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL

Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL

Teoman: 2,2 milyon TL

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)