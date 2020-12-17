Yılbaşı ile Noel arasında ne fark vardır? Yılbaşı ağacı süslemenin anlamı nedir?

Yılbaşı ile Noel arasında ne fark vardır? Yılbaşı ağacı süslemenin anlamı nedir?

Yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı ile noel aynı mı soruları yeniden gündeme geldi. Yılbaşı ve noel arasındaki farklar her sene tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki noel'in yılbaşından farkı nedir?

2020 yılının son günlerini yaşarken, her sene gündeme gelen yılbaşı ve noel tartışması yeniden su yüzüne çıktı. Noel günü ile yılbaşı gününün aynı olduğu sanılması nedeniyle araştırmalar hız kazandı.

Yurt dışında Aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in ülkemizdeki yıl başındaki kutlamalarının denk gelmesi nedeniyle anlam karışıklığı yaşanıyor.

Peki noel nedir, ne zaman kutlanır, yılbaşı ile noel arasındaki farklar nelerdir, işte detaylar..

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Papa Liberius'un, MS 354'te 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi İsa'nın doğum günü yıl dönümü olarak ilan etmesinin ardından İmparator Büyük Konstantin'in saltanatının sonundan itibaren Noel kutlanmaya başlandı.

Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.

Dünyaca ünlü "Noel Baba" karakteri, süslenen çam ağaçları ve hediyelerle özdeşleşen Noel, Hristiyan dünyasının büyük bir bölümü tarafından kutlanıyor.

NOEL İLE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılıyor. Ancak Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır.

Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen addır.

Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlamasıdır.

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN ANLAMI NEDİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı.

Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı.

Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi bir kişidir.

Günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, koca göbekli, sevimli birisi olarak resmedilir. Noel Baba efsanesinin Piskopos Nikola'yı konu alan Hollanda efsanesi Sinterklaas'a dayandığı kabul edilir.

Noel Baba'nın hediye getirmesi geleneği ise İskandinav Mitolojisi'ndeki tanrı Odin'e dayanır.