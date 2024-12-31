Yılbaşı kutlamak günah mı ? İşte Diyanetin cevabı

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Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel ve yılbaşı zamanı geldiğinde, her yıl yeniden milyonların merak ettiği o soru gündeme geliyor: Müslümanların Yılbaşı kutlaması caiz midir...

Yılbaşı adı altında herhangi bir kutlama, ağaç süsleme, hazırlık, parti ve benzeri eylemlerin İslami açıdan uygun olup olmadığı yıllardır tartışılıyor.

Ailesiyle vakit geçirecek olanlar, dışarı çıkacaklar, plan yapanlar, televizyon izleyenler, pasta kesenlerin aklında "caiz midir" sorusu yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merakını gidermek amacıyla "Yılbaşı kutlamak günah mıdır" sorusunu yanıtladı.

Peki yılbaşında kutlama yapmak, ağaç süslemek, tv izlemek caiz midir? İşte Diyanet'in yanıtı...

'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, onlardandır'

İslam Dinine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak uygun görülmüyor. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Îman temelindeki çözülmelerin, fikrî ve ahlâkî yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy hâline gelir. Bunun içindir ki hadîs-i şerîfte:

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur.

Diyanet'in bu konudaki açıklaması şöyle:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa’nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa’nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba’nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."