Yılbaşı piyangosunda büyük ikramiye 120 milyon TL

Her sene yeni bir umutla beklenen milli piyango çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye 120 milyon lira olarak belirlenirken çeyrek, yarım ve tam biletlerin fiyatı da belli oldu.

Yeni yıla milyon liralar kazanarak girmek isteyenlerin dört gözle beklediği büyük ikramiye için sayılı günler kaldı.

Bir umutla bilet alarak şansını denemek isteyenler, büyük ikramiye tutarını da merak ediyordu.

Milli Piyango İdaresi, bu yıl da dudak uçuklatan bir ikramiye veriyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON LİRA

Yılbaşı Özel çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tam 120 milyon TL oldu.

31 Aralık'ta gerçekleşecek olan çekilişte toplam 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları da duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletlerinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri yer alacak.

Fiyatlar ise şöyle: