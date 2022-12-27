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    Yılbaşı tatili: Meclis (TBMM) ne zaman, ayın kaçında açılacak?

    EYT'liler Meclis'in ne zaman açılacağını sorguluyor. Tatile giren TBMM ne zaman, ayın kaçında tekrar açılacak araştırılıyor. İşte Meclis'in işbaşı tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:35
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    Yılbaşı tatili: Meclis (TBMM) ne zaman, ayın kaçında açılacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son günlerde oldukça yoğun bir gündeme sahip. Bütçe görüşmeleri, EYT, sözleşmelilere kadro derken tempolu bir çalışma dönemine girildi.

    1 Ekim 2022 tarihinde döneme başlayan TBMM, yoğunluğun ardından 1 haftalık tatil kararı aldı.

    Meclis, yeni yılda çalışmalarına tekrardan başlayacak. Bu noktada Meclis tatile mi girdi, Meclis ne zaman açılacak soruları yanıt arıyor. Özellike EYT'nin sonuçlanmasını bekleyenler, Meclis'in açılacağı tarihi dört gözle bekliyor.

    Peki TBMM tatili ne zaman bitecek? Meclis ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte ayrıntılar...

    Yılbaşı tatili: Meclis (TBMM) ne zaman, ayın kaçında açılacak? #1

    Meclis ne zaman açılacak?

    23 Aralık'ta tatil ilan edilen Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.


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