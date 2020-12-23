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- Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 11:20
Yılbaşına sayılı günlere kala yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, kar yağacak mı sorusu akıllara geldi. Vatandaşlar arama motorlarında yılbaşında kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak sorusunu araştırmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini açıkladı.
Yeni haftaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağışların dolu, sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirilirken birçok ilde don uyarısı yaptı.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteorolojiden yapılan uyarıda Doğu Karadeniz'in doğusunda şiddetli fırtına beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki hava durumu tahminlerine göre, üç büyük şehirde bir süre daha kar yağışı beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerin (Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari) 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.