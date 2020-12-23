Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki hava durumu tahminlerine göre, üç büyük şehirde bir süre daha kar yağışı beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerin (Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari) 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.