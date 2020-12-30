Yılbaşında nereler açık? 1-2-3 Ocak açık olan işletmeler hangileri? Yılbaşı yasak saatleri..

Salgınla mücadelede sosyal mesafe tedbirlerini elden bırakmamak adına yılbaşı ve akabinde 3 gece 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamayla ilgili detaylar da sıkça araştırılıyor.

Koronavirüs salgınıyla geçen 2020 yılının ardından sağlık sorunları sosyal hayatı etkilemeyi sürdürüyor.

Pandemide sosyal mesafe ve maske önemi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti.

Yeni yıl coşkusuyla beraber tedbirlerin elden bırakılmaması adına 31 Aralık Perşembe akşamından 4 Ocak Pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, marketler ve bakkallar açık mı, kısıtlamada fırınlar açık mı, nereler açık gibi soruları araştırıyor.

İşte yılbaşı yasakları saatleri ve açık olan işletmeler..

YILBAŞI YASAK SAATLERİ

Koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bu karar doğrultusunda bakanlığın açıkladığı genelgeye göre Yılbaşı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde. 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER?

Hafta sonu sokak kısıtlamasında bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınlar belirli saatler arasında açık olabilecekler.

Tekel bayiler ise hafta sonu sokak kısıtlamasında bu işletmeler arasında bulunmadığı için kapalı konumda olacaklar.

Haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle hafta sonu market ve bakkallarda alkol satışı da yapılamayacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

BAKKAL VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrimiçi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.