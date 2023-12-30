Yılbaşında plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji hava durumunu paylaştı... Yılbaşında ve 2024 yılının ilk günlerinde plan yapmaya hazırlananlar, hava durumuna dair detayları araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise beş günlük hava tahmin raporunu paylaşarak, vatandaşları bilgilendirdi.

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Yeni yıla girmemize artık sayılı saatler kaldı...

2023 yılını kapatıp 2024 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar, dinlenmek için plan yapmaya başladı.

Bazıları tatile giderken bazıları ise yeni yılı ailesinin olduğu şehirde, evinde karşılamaya hazırlanıyor.

Özellikle tatile gitmeyecek olanlar ise yeni yılda "hava durumunun" nasıl olacağını merak ediyor.

2023'ün son gününde ve yeni yılın ilk dakikalarında havanın nasıl olacağını da Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaştı.

Yurdun batısında yağmur, diğer bölgelerde bulutlu bir hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yılbaşında ve 2024'ün ilk günlerinde Türkiye'nin genellikle yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalması, yurdun batı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette yağmur, diğer bölgelerde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin ise sisli ve puslu geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar orta kuvvette esecek

Rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sis ve pusa karşı dikkat!

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

31 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 arasında bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

Ankara:

Parçalı bulutlu, pazartesi günü güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 1, en yüksek 10 derece.

İstanbul:

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 10, en yüksek 15 derece.

İzmir:

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli, en düşük 11, en yüksek 17 derece.

Kayseri:

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, en düşük 1, en yüksek 12 derece.

Antalya:

Parçalı bulutlu, pazartesi aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar doğu kesimlerinde yerel kuvvetli, en düşük 12, en yüksek 20 derece.

Adana:

Parçalı bulutlu, pazartesi günü aralıklı sağanak yağışlı, en düşük 7, en yüksek 19 derece.

Diyarbakır:

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 11 derece.

Erzurum:

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -5, en yüksek 5 derece.

Trabzon:

Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 16 derece.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu