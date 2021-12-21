Omicron varyantının ortaya çıkması, bazı ülkeleri yeniden kapanmaya götürdü. Bunun akabinde, "Türkiye'de yeniden kapanma olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu gündeme geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılını evinde karşılayan vatandaşlar, yeniden kapanma yaşamak istemiyor.

Ancak koronavirüsün ardından Omicron varyantının ortaya çıkması, bazı ülkeleri yeniden kapanmaya götürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sık sık Twitetr hesabından açıklama yaparak, aşılamanın önemine dikkati çekiyor.

Yeniden kapanmak ve Omicron varyantına yakalanmak istemeyen vatandaşlar, yılbaşında ne olacağını merak ediyor.

Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Plan yapanların dikkatine...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. Ancak bu sene kapanmaya dair bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuyla ilgili kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelecek. 31 Aralık 2021 Cuma günü ise resmi tatil değil bu nedenle sadece 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak.